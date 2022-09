La Gazzetta dello Sport – Allegri-Bonucci, torna il gelo: la rinuncia del capitano fa rumore.

Il quotidiano ritorna sulla scelta tecnica di Massimiliano Allegri, che in un momento estremamente delicato per la Juventus, ha deciso di rinunciare al capitano Leonardo Bonucci contro il Monza:

“Scelta tecnica”. Con due parole Marco Landucci, il vice di Massimiliano Allegri, ha liquidato la panchina di Leonardo Bonucci in quel di Monza. Singolare, se si pensa al momento delicato della Juve. Quale altro allenatore, con la sosta per le nazionali alle porte, avrebbe rinunciato al capitano dopo essere finito nel mirino di critica e tifosi per i risultati scadenti? E ancora: quale allenatore, con la squadra ridotta all’osso per infortuni e squalifiche (10 indisponibili), circostanza che lo stesso tecnico non ha mancato più volte di rimarcare, avrebbe lanciato dal 1’ un giovane alla seconda partita in A (Gatti) al posto di uno dei leader del gruppo?”.

