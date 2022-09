La Gazzetta dello Sport – Kim e Kvara, Napoli pesca nel mare grosso e rischia.

Il quotidiano elogia Napoli e Atalanta per l’astuzia e la qualità sfoderata in campo, dopo un mercato estivo con i fiocchi:

“Sono il sintomo di un calcio in cui le idee hanno preso il posto, il sopravvento, dei soldi e delle consuetudini. Con due società e due squadre che si sono trasformate moltissimo in estate: nella strategia, negli uomini e nella filosofia in campo.

Il Napoli ha pescato, nel mare grosso di affari a volte un po’ pericolosi, come meglio non avrebbe potuto: Kvara e Kim – già Kim, le iniziali di Koulibaly, Insigne e Mertens – sono lì a testimoniare la lungimiranza di chi sa guardarsi intorno, senza lasciarsi attrarre dall’affare a costo zero”.

Fonte foto: Instagram, @kvara7.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Lobotka: “Fantastico essere primi, stiamo giocando un buon calcio”

Galli: “Meret? Tecnicamente il più forte in Italia, gli mancava solo una cosa”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Marche: ancora in corso le ricerche dei due dispersi