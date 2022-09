Corriere del Mezzogiorno – Raspadori, Mancini fondamentale: ecco come ha scelto Napoli.

Giacomo Raspadori porta il peso di essere uno dei giovani italiani più talentuosi della vetrina della Serie A. Ad oggi spunta un retroscena sulla trattativa con il Napoli, nella quale il CT Mancini ha avuto un ruolo fondamentale.

“Raspadori ha spinto in estate per salutare la comfort zone al Sassuolo e giocarsi a ventidue anni, con un Europeo vinto nel curriculum, la chance del trasferimento al Napoli.

Spalletti l’ha fortemente voluto, individuando il suo profilo come il sostituto ideale di Mertens per caratteristiche. Raspadori in conferenza stampa ha parlato della sua avventura al Napoli: “Ho vissuto un grandissimo cambiamento, era quello che cercavo. Pur essendo giovane volevo mettermi in difficoltà, per il mio percorso era importante.

Nella scelta di Raspadori di spingere affinché andasse in porto la trattativa tra il Napoli e il Sassuolo c’era anche il pensiero di Mancini. L’ha rivelato lo stesso Raspadori: “Le parole di Mancini hanno rappresentato un aspetto molto importante, mi hanno portato ad accettare questa nuova realtà. Il suo messaggio è arrivato ed è stato importante per la mia scelta. Devo ringraziare Spalletti e il Napoli che mi hanno voluto a tutti i costi”.

