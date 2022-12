La Stampa – Allegri crede nella rimonta: pronti due top player per l’impresa.

Secondo le testimonianze del quotidiano, sulla propria edizione odierna riporta le intenzioni del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. Il mister ha le idee ben chiare in vista del ritorno della Serie A: obiettivo principale rimonta sul Napoli! Il piano è avvicinarsi quanto più possibile alla capolista e affidarsi totalmente ai giocatori in grado di dare la giusta carica, dando spazio ai giovani quali Miretti, Fagioli, Locatelli, Kean e puntare sugli esperti come Milik e Vlahovic.