Allegri sorride: McKennie vola in Italia per la sfida con il Napoli

McKennie vola in Italia, Allegri sorride, ma ha violato la politica della squadra del protocollo Covid.

Il commissario tecnico degli Stati Uniti Gregg Berhalter ha dato informazioni in merito al centrocampista della Juventus, McKennie: “Weston tornerà in Italia e non sarà disponibile per la partita contro l’Honduras a causa di una violazione della politica della squadra del protocollo Covid. Ci sono grandi aspettative per coloro che fanno parte della squadra nazionale maschile degli Stati Uniti ed è importante che tutti nel gruppo siano responsabili”.

