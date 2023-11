Allenatore Napoli, De Laurentiis pensa all’ipotesi Mazzarri

Secondo Il Corriere dello Sport Aurelio De Laurentiis starebbe pensando anche a Walter Mazzarri come prossimo tecnico del Napoli.

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non avrebbe ancora scelto il prossimo allenatore del club. Nelle scorse ore sono giunte notizie circa un incontro con Igor Tudor, nonostante ciò sembra che la decisione non sia stata ancora presa in quanto il Patron azzurro starebbe pensando anche a Walter Mazzarri.

Di seguito il punto della situazione riportato da Il Corriere dello Sport:

“Aurelio De Laurentiis si è preso ancora del tempo per decidere e non si esclude un clamoroso colpo di scena con il ritorno di Walter Mazzarri. Entro domani dovrà esserci un allenatore nuovo a dirigere la squadra e soprattutto il francese dovrà ricevere la lettera di esonero. Il tempo non mette ansia al presidente del Napoli che continua a valutare i pro e i contro della scelta Tudor, sa che non può permettersi altri errori. In giornata in agenda ci sono altri appuntamenti sui quali tutto il suo entourage mantiene il più stretto riserbo. Fabio Cannavaro è un’ipotesi suggestiva ma De Laurentiis non è convinto; Walter Mazzarri è l’idea last minute che invece comincia a stuzzicarlo.”

