Incontro De Laurentiis-Tudor, l’improvvisa richiesta del Presidente

La Gazzetta dello Sport ha svelato un retroscena avvenuto durante l’incontro di ieri tra Aurelio De Laurentiis ed Igor Tudor.

Nella giornata di ieri c’è stato l’incontro tra Aurelio De Laurentiis ed Igor Tudor.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha rivelato una richiesta fatta dal Presidente del Napoli.

“Igor Tudor ha detto sì al Napoli e ha dimostrato tutta la voglia di prendere in mano la squadra azzurra e portarla in alto. Lo ha detto a quattr’occhi a De Laurentiis il quale a un certo punto della trattativa ha chiesto all’amministratore delegato Andrea Chiavelli e all’agente dell’allenatore croato, Anthony Seric, di lasciarli soli. Ha voluto ascoltare i concetti di gioco di Tudor, che non si fossilizzano a un sistema, ma portano avanti un calcio aggressivo e propositivo. De Laurentiis ha sentito, chiesto chiarimenti e probabilmente alla fine si sarà convinto che nel Napoli il problema non è tanto il 4-3-3 ma il modo di stare in campo e la mentalità con la quale si attacca e ci si difende.”

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

La lunga lista di ADL per la panchina: Favre, Gallardo e Lopetegui

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Maria Grazia Cucinotta e l’amore per il marito Giulio Violati: “Ci siamo chiesti se davvero siamo fatti l’uno per l’altra”