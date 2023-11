Napoli, previsto incontro tra De Laurentiis e Mazzarri

Nella giornata di oggi sarebbe previsto un incontro tra il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e Walter Mazzarri.

Sono ore calde per la panchina del Napoli: se ieri Aurelio De Laurentiis ha incontrato Igor Tudor, nella giornata di oggi ci sarà un incontro con Walter Mazzarri.

Di seguito le ultime riportate da Sportmediaset:

“Come nella scorsa estate, quando il casting per il nuovo allenatore fu lungo e, alla resa dei conti, poco proficuo, Aurelio de Laurentiis sta prendendo tempo e, incassato il sì di Igor Tudor – offerto un contratto fino a giugno con opzione per la stagione successiva -, ha deciso di rinviare di qualche ora la decisione definitiva sul nuovo tecnico. Dato per scontato l’esonero di Rudi Garcia, per il quale manca solamente l’annuncio ufficiale, il numero uno del Napoli si sarebbe infatti concesso un ultimo colloquio prima della decisione definitiva e, scrive Di Marzio, ha in programma un incontro con Walter Mazzarri per la giornata di oggi. Solo dopo annuncerà la sua decisione sull’immediato futuro della panchina azzurra.”

