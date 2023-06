Allenatore Napoli, incontro tra De Laurentiis e Paulo Sousa

La Gazzetta dello Sport si è soffermata sull’incontro tra il tecnico Paulo Sousa ed il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha incontrato il tecnico della Salernitana Paulo Sousa a Roma. Quest’ultimo farebbe parte della lista diramata dal Presidente azzurro per sostituire Luciano Spalletti.

Ecco quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport:

“Il presidente ha incontrato Paulo Sousa a Roma. Il portoghese è un cultore della difesa a tre ed è legato alla Salernitana che ha esercitato un’opzione unilaterale di rinnovo per la prossima stagione. L’incontro con il Napoli è stato positivo, anche se non definitivo, e il milione di euro previsto dalla clausola con i granata potrebbe essere un impegno non troppo oneroso.”