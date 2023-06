Napoli, telefonata tra De Laurentiis e Pioli: la situazione

Secondo il Corriere dello Sport ci sarebbe stata una telefonata tra il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ed il tecnico Stefano Pioli.

Tra i nomi presi in considerazione dal Presidente Aurelio De Laurentiis per scegliere il nuovo tecnico del Napoli ci sarebbe anche quello di Stefano Pioli. Secondo Il Corriere dello Sport ci sarebbe stata una telefonata tra i due.

Di seguito le parole del noto quotidiano sulla situazione:

“Garcia e Paulo Sousa, incontrati e guardati negli occhi in sequenza; Luis Enrique – tentato con un’offerta da 10 milioni -, Nagelsmann, Galtier, Pioli, Mancini, Marcelino e Thiago Motta contattati al telefono; Sergio Conceiçao e Italiano, entrati e usciti dal valzer in un clic attraverso Mendes e Ramadani. Se non bastasse, ieri Benitez ha mandato un messaggio da Istanbul: «Se il Napoli mi chiama, sono pronto».”

Fonte foto: Flickr.com

