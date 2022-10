Di Lorenzo: “Sono un napoletano acquisito, stiamo facendo bene ma non mi sbilancio”

Capitan Di Lorenzo commenta l’andamento del suo Napoli in questa stagione

Il Napoli di Luciano Spalletti porta a 10 le sue vittorie consecutive dopo il 3-2 rifilato al Bologna e ritorna in vetta al campionato. Il capitano dei partenopei Giovanni Di Lorenzo ha commentato ai microfoni di Sky Sport la stagione dei suoi.

Queste le sue parole:

“Stiamo facendo delle cose importanti, ma la stagione è ancora lunga. Dobbiamo continuare a lavorare e cercare sempre di migliorare. Quanto è importante Roberto Mancini per te? È fondamentale, mi ha fatto esordire in Nazionale e abbiamo vinto qualcosa di unico: c’è un rapporto bello e lo ringrazio per le parole.

C’è sta una preparazione diversa a causa del Mondiale? Abbiamo lavorato sempre come lo scorso anno, poi, è normale che lavorando ogni tre giorni non si può incrementare questo lavoro. Però, il merito è anche del mister che ci permette di scendere in campo sempre nelle migliori condizioni.

Come ci si sente a essere capitano di un Napoli che è primo in campionato e ha sorpassato il girone di Champions con due giornate d’anticipo? Da napoletano acquisito, non mi sbilancio perché siamo un po’ scaramantici (ride; ndr). Stiamo facendo qualcosa di incredibile, dopo un’estate un po’ turbolenta per le tante partenze. Tuttavia, questo dà ancora più valore che stiamo costruendo.

Almeno tu, riesci a fermare Kvaratskhelia in allenamento? È tosta sicuramente, quello che sorprende al di là delle qualità tecniche, è l’impatto che ha avuto nel campionato italiano.

Interrompere il campionato cosa può portare? Intanto ci sono altre partite prima della sosta, l’obiettivo è chiudere bene il girone di Champions cercando di arrivare primi e rimanere in testa al campionato. Poi, ci sarà questa sosta per noi italiani senza il Mondiale, naturalmente con dispiacere, e quando rientreremo porteremo avanti il lavoro dei primi mesi”.

Fonte foto: Instagram @dilorenzo22

