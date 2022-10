In Qatar anche la Coppa d’Asia 2023, il Napoli rischia di perdere Kim

Cambiano le date della Coppa d’Asia e il Napoli rischia di perdere Kim

Il Qatar dopo l’assegnazione dei prossimi mondiali che inizieranno il prossimo mese, si è aggiudicato anche l’organizzazione della prossima Coppa d’Asia. L’annuncio è stato dato dal comitato esecutivo dell’ Asian Football Confederation (AFC). La competizione prevista per giugno, potrebbe cambiare date e svolgersi a gennaio. Così come successo per il mondiale, a causa delle elevate temperature si potrebbe optare per lo spostamento in inverno. Il Napoli è interessato, perchè perderebbe Kim a stagione in corso nel caso in cui il coreano venga chiamato dalla sua nazionale.

Fonte immagine in evidenza: sscnapoli.it

