Finalmente il Chucky! La doppietta di Lozano porta il Napoli alla vittoria

Il Mattino – Finalmente il’ Chucky’! Lozano ritrova sé stesso: porta il Napoli alla vittoria e lascia il passato alle spalle.

Hirving Lozano ritrova sé stesso. Il ‘Chucky’ ritorna in campo con l’unico obiettivo di rendere al massimo e ci riesce senza troppi intoppi. Lascia finalmente alle spalle il Covid e le difficoltà che lo hanno tenuto fuori dal campo per troppo tempo. Ritrova il gol dopo mesi – l’ultimo il 3 ottobre -, portando il Napoli alla vittoria. La doppietta col Bologna significa tanto per lui sia a livello personale che per il Napoli. Quando entra in campo, con la stessa lucidità con lui lo ha fatto ieri, è lui il primo trascinatore della squadra.

