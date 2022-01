Stadi – Bocciata la regola dei 5.000: a febbraio si ritorna al 50%

La Gazzetta dello Sport – Bocciata la regola dei 5.000: a febbraio si torna al 50% negli stadi.

Il 6 febbraio, secondo il quotidiano, il campionato ripartirà tornando al limite del 50 per centro previsto. Non sarà necessario nessun decreto ad hoc, nel momento in cui la nuova soglia è stata fissata direttamente dalla Lega Serie A, nonostante sia stato un suggerimento governativo.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Spalletti: “Abbiamo perso punti importanti, l’obiettivo è arrivare tra le prime 4”

Bologna-Napoli, Mihajlovic: “Perso con una squadra più forte di noi”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Tratta esseri umani: arrestati 4 affiliati a clan nigeriano