Lazio-Napoli, giornalisti napoletani aggrediti in tribuna stampa

Durante Lazio-Napoli due giornalisti sarebbero stati aggrediti in tribuna stampa.

Il giornalista e conduttore televisivo Salvatore Calise ha pubblicato un post sul proprio profilo Facebook in cui riporta un aggressione avvenuta durante Lazio-Napoli. Come si legge dalle sue parole i protagonisti sarebbero due giornalisti napoletani, che sarebbero stati aggrediti verbalmente e fisicamente.

Il giornalista denuncia apertamente l’episodio:

“Apprendo da fonte certa che Carmine Martino (radiocronista ufficiale di Radio Kiss Kiss Napoli, ndr) e Angelo Ozzella hanno subito aggressioni verbali e fisiche in tribuna stampa all’Olimpico di Roma. È un fatto che non va assolutamente minimizzato per quieto vivere o per stemperare i toni. Anzi, proprio per quieto vivere va denunciato ufficialmente. Da parte mia un abbraccio agli amici e un invito a chi può di ufficializzare la denuncia.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Napoli lotta per lo Scudetto, ma è una squadra piena di limiti

Pagelle Lazio-Napoli, Fabian Ruiz decisivo nel recupero

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

L’Italia è pronta ad inviare armi ed equipaggiamenti all’Ucraina