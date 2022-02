Criticati dopo Barcellona, Insigne e Fabian Ruiz portano il Napoli in vetta

Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz hanno regalato tre punti preziosi al Napoli, portandolo così in vetta alla classifica.

Dopo la vittoria contro la Lazio, il Napoli conquista il primato della classifica raggiungendo il Milan, che non è andato oltre il pari con l’Udinese. Gli azzurri si possono al momento godere il primo posto insieme ai rossoneri grazie alle due reti siglate all’Olimpico contro la Lazio. Gli artefici di ciò sono Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz.

La Gazzetta dello Sport si concentra proprio sul Capitano ed il centrocampista spagnolo. I due erano stati ampiamente criticati dopo l’eliminazione dall’Europa League, dunque la prestazione di ieri è stata certamente un riscatto.

“Da quel momento il Napoli si è catapultato in attacco, ha avuto un’altra occasione con Osimhen e poi ha segnato con Fabian. Riguardate il suo sinistro di rara bellezza e precisione, imparabile: per quasi 20 metri rade l’erba dell’Olimpico mentre la traiettoria “esce” dalla luce della porta, per rientrarci con l’effetto dato dal suo piattone interno, quasi fosse comandato dal joystick della playstation. L’assist era arrivato da Lorenzo Insigne, che aveva segnato già il primo gol. Ecco, il Napoli rinasce da due suoi pilastri, criticatissimi al Maradona giovedì scorso ma che con questa prestazione danno un segnale forte al campionato.”

