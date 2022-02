Il Napoli lotta per lo Scudetto, ma è una squadra piena di limiti

Il Napoli è in lotta per lo Scudetto, ma secondo il Corriere dello Sport la squadra non sarebbe la favorita.

Il Napoli ha battuto la Lazio raggiungendo il primato della classifica di Serie A; la squadra dunque può apertamente concorrere per la vittoria del campionato ma secondo il Corriere dello Sport non è ancora pronta a ciò. Il quotidiano ha evidenziato alcuni limiti del club allenato da Luciano Spalletti, affermando dunque che non può essere la favorita per il titolo.

“I gol di Insigne e Fabian Ruiz dicono che il Napoli può puntare allo Scudetto. Perché ha la qualità più alta del campionato. Ma non dicono che il Napoli è favorito per lo Scudetto. Perché contro la Lazio ha dimostrato ancora una volta limiti che una squadra imbattibile non può denunciare. E ha rischiato nel primo tempo di prendere un’infilata di gol che l’avrebbe tagliato fuori dalla lotta di vertice. Tre tiri imprendibili decidono la gara a vantaggio del Napoli. Ma sono tre magie bugiarde, perché l’equilibrio del gioco racconta un’altra partita. Sarri mastica amaro, e ha ragione.”

