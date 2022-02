Insigne – Futuro canadese, ma darebbe qualsiasi cosa per lo scudetto col Napoli

Corriere dello Sport – Lorenzo Insigne: “L’uomo con la valigia che ha trasformato la delusione in energia positiva”.

Le parole del quotidiano sull’incredibile trasformazione di Lorenzo Insigne:

“L’uomo con la valigia, il futuro canadese che darebbe chissà che cosa per lasciare da vincente la squadra della sua vita. Già, sarebbe un sogno. I fischi piovuti con il Barça, in coda a una partita nata male e finita peggio al di là del 2-1 realizzato ancora dal dischetto, sono un ricordo. Brutto, per carità, ma evidentemente ha trasformato la delusione in energia positiva”.

