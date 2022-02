Chieriello: “La Lazio ha fatto bene, ma il Napoli nel secondo tempo ha dominato”

Campania Sport – Umberto Chiariello sulla vittoria del Napoli: “Quando ho detto ‘facite l’uommene’ volevo dire che, al di là del risultato, volevo vedere una squadra che gioca per vincere”.

Le parole di Umberto Chiariello in diretta su Canale 21:

“Forse questa prestazione chiarisce un po’ quello che era il mio pensiero. Il Barcellona è stato un incidente che si poteva evitare, perché purtroppo non abbiamo vinto il girone di Europa League e quindi c’era questo doppio impegno che ha tolto energie al Napoli. Ero molto arrabbiato dopo la prestazione di Cagliari perché non c’è stata una prestazione: il Napoli a Cagliari non ha giocato. Quando ho detto ‘facite l’uommene’ volevo dire che, al di là del risultato, volevo vedere una squadra che gioca per vincere. Poi il calcio è fatto così, stasera il Napoli dopo un primo tempo molto difficile, dove la Lazio ha fatto qualcosa in più anche se è stata una partita aperta, nel secondo tempo dominato. Ha legittimato il risultato e ha anzi parecchio da recriminare, c’era un rigore abbastanza evidente per il Napoli e poi il gol di Insigne in fuorigioco, anche se questo c’era. Poi il tiro di Pedro su cui Ospina, fino a quel punto perfetto, ha avuto una gravissima indecisione, sembrava portarci l’ennesimo pareggio. Lì però si sono visti uomini, perché mancavano pochissimi minuti alla fine e il Napoli non si è accontentato. Sotto la guida dei nuovi entrati, Lobotka ed Elmas, ha suonato la carica. Negli ultimi minuti è stato un tambureggiare, un assalto continuo alla porta di Strakosha fino alla magia di Insigne, che regala un pallone fantastico a Fabian Ruiz che fa un gol meraviglioso. Un tiro a giro che sembra prima uscire per poi rientrare. Una stella filante che anima i sogni del popolo azzurro”.

