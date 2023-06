Auriemma sul nuovo allenatore del Napoli: “Escludo due nomi”

Il giornalista Raffele Auriemma ha espresso la sua opinione sul prossimo allenatore del Napoli ai microfoni di “Si Gonfia la Rete”.

Raffaele Auriemma ha parlato del nuovo tecnico del Napoli durante la trasmissione “Si Gonfia la Rete”.

“Aurelio De Laurentiis non ha ancora annunciato il nome del nuovo mister perché vuole prendere un allenatore ancora sotto contratto. In caso contrario, secondo me, avrebbe già provveduto ad annunciarlo. Sono un po’ preoccupato per un motivo. Il Napoli ha soldi da spendere sul mercato, ma il problema principale è individuare l’allenatore che deve avere una qualità importante: saper parlare a un gruppo che è stato formato e consolidato da Luciano Spalletti. Con il toscano questi calciatori giocavano a memoria. La prima cosa che dovrà fare il nuovo tecnico sarà quella di parlare con la squadra, individualmente e collettivamente. Ecco immagino non arrivi un allenatore straniero che non conosca la lingua italiana. Escludo quindi i nomi di Galtier e Nagelsmann. Non me li immagino alle prese con un traduttore per parlare con la squadra.”

