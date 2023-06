Non solo Napoli e Juventus, su Pau Torres anche l’Aston Villa

Il quotidiano Tuttosport riporta le ultime in merito all’interesse verso Pau Torres da parte del Napoli, ma anche di altri club.

Tra i giocatori che hanno suscitato l’interesse del Napoli ci sarebbe anche il difensore del Villareal Pau Torres. La Società partenpea vedrebbe infatti in lui la figura più idonea per sostituire Kim Min-Jae in caso quest’ultimo dovesse salutare il club. Su di lui ci sarebbe infatti il Manchester United, che sarebbe pronto a pagare la clausola di circa 60 milioni di euro.

Il Napoli però non sarebbe l’unico club interessato a Pau Torres, su di lui ci sarebbero anche la Juventus e l’Aston Villa.

Ecco quanto riportato da Tuttosport:

“L’indiziato numero uno, come centrale mancino, sarebbe Pau Torres: lo spagnolo richiesto anche dal Napoli in caso di partenza di Kim, è tentato e il discorso è già stato intavolato, ma il Villarreal va convinto con un’offerta interessante, al di là della clausola. E c’è pure l’Aston Villa.”

