Napoli, Simeone vuole restare: c’è una data per il riscatto

L’edizione odierna del quotidiano Repubblica si sofferma sulla situazione legata all’attaccante del Napoli Giovanni Simeone.

Giovanni Simeone vorrebbe continuare a vestire la maglia del Napoli, ma Aurelio De Laurentiis dovrebbe riscattarlo entro una data ben precisa.

Ecco quanto riporta il quotidiano Repubblica:

“Il Cholito vorrebbe rimanere a Napoli anche l’anno prossimo. Tuttavia, il Napoli deve sborsare 12 milioni di euro per esercitare l’opzione di riscatto e acquistarne il cartellino. Il problema è che il Napoli deve riscattare Simeone entro giovedì 15 giugno, altrimenti perderà il diritto di riscatto alla cifra concordata. Sicuramente ci sarà un contatto con il Verona, impegnato stasera nello spareggio salvezza contro lo Spezia. Il presidente Aurelio De Laurentiis parlerà con la società scaligera per decidere il futuro dell’attaccante. Il calciatore però non ha dubbi: lui vuole restare a Napoli, con l’obiettivo di giocare di più. Su Simeone c’è anche la Lazio: piace molto a Sarri, ma i biancocelesti attendono di capire come si sbloccherà la situazione.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

PSG affondo su Osimhen, è tra le prime richieste di Nagelsmann: pronto ingaggio monstre

Dura critica di Criscitiello a Italiano: “Le due finali perse sono colpa sua: ecco in cosa sbaglia”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici