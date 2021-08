Marino: “La vicenda Insigne non mi sorprende. Su De Paul…”

L’ex dirigente azzurro Pierpaolo Marino è intervenuto ai microfoni di Canale 21.

Marino ha parlatgo della vicenda Insigne e del mancato passaggio di De Paul al Napoli:

Questione Napoli-Insigne

“E’ difficile valutare da lontano la situazione, anche se conosco i protagonisti: il presidente De Laurentiis e Insigne, che ho avuto durante la mia direzione a Napoli. Il calcio moderno ci ha abituato che anche i grandi club possono perdere le bandiere e i grandi giocatori e quindi è una situazione che non meraviglia. Ormai i calciatori sono diventati delle aziende e intorno si muovono gli interessi di varie persone, i parenti, familiari, gli sponsor e gli agenti. Non è facile mettere insieme la volontà di tutte queste componenti, poi gli agenti sono la variabile impazzita perché chiaramente in ogni trasferimento hanno interessi maggiori che non a tenere il calciatore sempre in un posto.”

Su De Paul

“Col Napoli ci sono stati dei tam-tam nel tempo, anche negli anni in cui non l’avevamo ceduto. Però la nostra pretesa era molto più alta rispetto alle aspettative del Napoli, non si è mai aperta una vera trattativa con il club di De Laurentiis”.

