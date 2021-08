Spalletti: “Va fatto qualcosa sul mercato per essere competitivi!”

A margine della vittoria sul Pescara, il tecnico azzurro Luciano Spalletti ai microfoni di Canale 8.

Spalletti ha elogiato i suoi ma ha anche messo in evidenza ciò che va migliorato.

Bisogna aumentare un po’ il ritmo, ma è quasi vietato con questo caldo e questa fatica addosso. I nazionali sono tornati gli ultimi giorni tra l’altro. Bisogna fare qualche passettino in avanti. Qualche giocata s’è vista, ma va mantenuto un equilibrio di squadra, va mantenuto un possesso palla. La palla la gestiamo noi e poi si va di là”.

Come siamo messi a equilibrio? “Ogni tanto abbiamo accelerato quando non ce n’era bisogno e abbiamo perso qualche palla di troppo. In tutte queste amichevoli però ho visto una squadra attenta a non prendere queste ripartenze, più facili da prendere con squadre di categoria inferiore perché ci si sbilancia di più”.

Alla prima conferenza stampa disse che la squadra era forte ma doveva prenderne consapevolezza. A che punto siamo? “Non si può andare ad acchiappare ancora questo discorso qui, mancano ritmo e freschezza per usufruire di tutta la qualità. Finché il livello fisico non è al livello della qualità del gioco non si può vedere”.

Su Insigne e le voci sul futuro. “Quando si parla di Insigne bisogna stare attenti. Stiamo parlando di quello che un mese fa è andato a Wembley e di fronte a 60 mila inglesi insieme agli altri s’è preso la coppa. Figuriamoci se si fa turbare dai discorsi di mercato che lo circondano o di rinnovo di contratto. Lui sa qual è il suo marchio di fabbrica e sa anche, per la maturazione e l’età che ha, che deve esibirlo ogni volta che va in campo”.

Sul mercato. “E’ un mercato che ha il cartello ‘Vietato azzardare’ davanti, ma noi sappiamo di dover migliorare la squadra e stiamo cercando di farlo. Abbiamo una società che ha esperienza nel calcio e di situazioni ne ha viste. Per giocare le competizioni che dobbiamo giocare qualcosa va fatta”.

Oggi abbiamo visto tante facce in campo e un grande Ounas. “Ha un’età rispetto ai giovani, ha fatto esperienze di altro livello rispetto agli altri che hanno fatto delle categorie inferiori rispetto a quelle che devono affrontare adesso. Stiamo facendo delle prove, delle conoscenze, poi tireremo le somme”.

La minaccia della neopromossa Venezia spaventa? “Non esiste minaccia. Prima parlavo coi ragazzi, anzi i miei professionisti, e sanno benissimo che quando si veste la maglia del Napoli bisogna mettere dentro quelle cose che ci vogliono contro qualsiasi avversario. Non abbiamo una maglia per le squadre meno forti e una per le squadre più forti. Ogni volta che la indossi bisogna mettere dentro tutti gli ingredienti necessari a vincere le partite”.

Sui tifosi. “Loro sono a punteggio pieno, quando ci sono stati la vittoria l’abbiamo portato sempre a casa”.

