Alvino: “Mertens non può pretendere quella cifra in questo nuovo calcio-post pandemia”

Rinnovo Mertens, Alvino dice la sua

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così sulla richiesta esagerata di Dries Mertens per rinnovare:

“Mertens chiede 4 milioni di ingaggio più altri bonus. I calciatori non possono pensare di vivere sotto una campana di vetro, lontani dalla realtà quotidiana, specie calciatori d’esperienza come Mertens. Se non hai più voglia di restare ne esci male con una richiesta del genere, dopo nove anni sarebbe legittimo e potrebbe dirlo tranquillamente. Se lui ritiene di valere ancora tanto può dirlo, ma non capisco perché non voglia calarsi in questo nuovo calcio post-pandemia con cifre diverse”.