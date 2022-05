Alvino: “Non è arrivata nessuna offerta per Koulibaly”

Futuro Koulibaly, parla Alvino

Carlo Alvino, giornalista vicino alle vicende del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue parole:

“Vi do una notizia che riguarda il difensore centrale del Napoli di cui si parla tanto nelle ultime ore, anzi più che una notizia, la mia è una certezza: finora non è arrivata nessuna offerta per comprare il difensore dal Napoli. Non c’è nessuna società pronta a formulare proposte.Come sappiamo tutti il Napoli è una bottega carissima, quindi servirebbero tantissimi soldi per comprare il cartellino del difensore franco senegalese. Al momento non c’è nessuna squadra pronto a comprarlo. Anche il Barcellona, di cui si parla tanto, non può muoversi sul mercato a causa dei tanti problemi finanziari che attanagliano il club e la maggior parte delle società calcistiche europee”.