Alvino: “Napoli poco chiaro contro l’Adana. Mertens? Basta illusioni: vi dico”

Alvino su Napoli-Adana e il possibile rinnovo di Mertens

Carlo Alvino è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, commentando l’amichevole Napoli-Adana e gli ultimi rumors sul possibile rinnovo di Mertens. Ecco quanto ha dichiarato:

“Spalletti ha mischiato le carte contro l’Adana, non è il Napoli che si immagina lui negli uomini in campo iniziali. Per questo è stato un Napoli in chiaro-scuro. Il pessimismo attorno alla squadra carica i giocatori del Napoli. Faccio fatica a pensare che Mertens firmi col Napoli il rinnovo, sarebbe solo una grande presa in giro alla comunicazione e ai tifosi. Fa male alimentare questa voce su Mertens, l’illusione provocherà soltanto più delusione”.

