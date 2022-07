Balotelli: “Napoli? Ho sempre sognato di giocarci. Forse ADL non mi ha voluto”

Mario Balotelli torna a parla del Napoli

Mario Balotelli, intervistato dai colleghi di Sky Sport al termine della sfida contro il Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni commentando le voci che in passato lo volevano vicino alla maglia azzurra. Ecco quanto dichiarato:

“Ho sempre detto che sarebbe stato un sogno per me giocare a Napoli, purtroppo io rispetto tantissimo De Laurentiis ma penso che lui non abbia mai voluto e per questo motivo io non sono mai venuto a Napoli, io ho sempre detto… magari…“.

