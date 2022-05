Ambrosino: “Ringrazio Spalletti per le convocazioni in prima squadra. Vestire la maglia del Napoli è un orgoglio per me”

Giuseppe Ambrosino è stato premiato come miglior attaccante del campionato Primavera 1

Il talentuoso attaccante del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia. Ecco le sue parole:

“Sono contento della stagione, grazie anche al mister e ai miei compagni siamo riusciti a fare un buon campionato. Ho fatto molti sacrifici insieme ai miei genitori, per questo ora è ancora più bello ricevere questo premio. Luciano Spalletti? Ringrazio il mister per le convocazioni in prima squadra. Essere napoletano e vestire la maglia del Napoli è un orgoglio per me. Espulsione contro il Verona? E’ stata una leggerezza, ho sbagliato, adesso dovrò scontare la squalifica”.