Ancelotti: “Futuro? Dopo Madrid potrei smettere”

“Ho avuto la fortuna di allenare grandi squadre e ho vinto trofei, ma parlare di grandezza è esagerato. Non mi sento un imperatore ma un uomo fortunato dopo aver raggiunto un traguardo importante, niente di più. Quando mi guardo allo specchio vedo un uomo coi capelli bianchi che ha la stessa voglia di quando ha iniziato. Ho avuto la fortuna di allenare grandi squadre e ho vinto trofei, ma parlare di grandezza è esagerato “.

“Rapporto di lavoro hai con mio figlio Davide? Un rapporto di lavoro, appunto. E’ un assistente serio, competente e capace come gli altri. Diventerà un grande allenatore, sarò certamente suo tifoso. Mi piacerebbe restare qui [a Madrid ndr.] tanti anni e poi fare altre cose. Se il Real Madrid mi terrà qui per 10 anni allenerò per 10 anni, poi smetto. Nazionale? Non sicuramente per questo Mondiale, vediamo per il 2026… Il Canada? Perché no… l’Italia Deve pensare prima alla qualificazione“.