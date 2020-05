Ancelotti su Gattuso: “Nel mio Milan era indispensabile”

L’ex tecnico azzurro Carlo Ancelotti ha concesso un’intervista, tramite social a Carlo Pellegatti.

Tra gli argomenti trattati da Ancelotti ci sono ovviamente il Milan e Gennaro Gattuso.

“Rispetto agli altri ritenevo Gattuso più necessario per la squadra. Avevo tanti calciatori in altri ruoli per poterli avvicendare ma Gattuso no. Con il lavoro si possono raggiungere alti livelli, Gattuso non aveva doti tecniche straordinarie ma ne aveva altre dal punto di vista caratteriale. Un campione per applicazione, perseveranza, attenzione ed impegno. Sono doti con le quali ci nasci.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Via libera della Regione agli allenamenti per la SSC Napoli

Questione congiunti – Arrivano i chiarimenti del Governo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Medico, specializzandi favorito contagio

Autore Mario Scala Sono nato a San Giorgio a Cremano(NA) il 19/11/1983. Ho frequentato l’ITIS Alessandro Volta e nel 2002 diventato perito informatico. Nel 2006 ho conseguito la laurea breve in “Scienze organizzative e gestionali ad indirizzo marittimo e navale”. Risiedo attualmente in provincia di Massa Carrara. Fino a che avrò 36°C in corpo FORZA NAPOLI. See author's posts