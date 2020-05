Jaramillo (Ag Ospina): “Il Napoli ha investito su Meret. In estate decisione sul futuro di David”

Jaramillo: il Napoli ha investito tanto su Meret ed in estate verrà presa una decisione sul futuro. Ospina al Boca? In Argentina dicono qualsiasi cosa

Lucas Jaramillo, agente di Ospina, portiere del Napoli, ha lasciato alcune dichiarazioni a Deportes sul suo assistito e sule intenzioni del Napoli per il futuro di David.

Queste le sue parole:

“Nel calcio moderno non è mai facile avere continuità, ma David è un portiere che da sicurezza. Ha ‘combattuto’ con Meret per un posto da titolare e Gattuso ha dato fiducia a David. Ospina sa giocare coi piedi e questo a Gattuso piace. Ma la società azzurra ha investito tanto su Meret ed in estate verrà presa una decisione sul futuro di David. Ospina al Boca? In Argentina dicono qualsiasi cosa.

In passato erano interessati -ci hanno chiesto qualcosa- ma quando parliamo di cifre ogni interesse tramonta perché David ha un bel contratto in Europa ed in Sud America arrivare a quegli stipendi è complicato“. Conclude Jaramillo

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Via libera della Regione agli allenamenti per la SSC Napoli

Al Bano su Vittorio Feltri: “Solo un ubriaco può affermare certe cose”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Medico, specializzandi favorito contagio

Autore Vincenzo Vitiello https://www.forzazzurri.net Giornalista – Napoletano di origine e milanese di adozione, segue tutto lo sport in generale ed il calcio in particolare. Oltre ad aver esercitato la professione di Docente di scuola media superiore, ha collaborato con alcune testate giornalistiche See author's posts