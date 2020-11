Ancelotti sul figlio Davide: “A Napoli ancora convinti che volessi sistemarlo”

Ai microfoni di France Football, l’ec tecnico azzurro Carlo Ancelotti torna a parlare dell’esperienza a Napoli.

Ancelotti nega fortemente i problemi di spogliatoio dei quali si parla nelle esperienze con Bayern Monaco e Napoli e risponde: “volevo far ruotare gli uomini e lanciare forze fresche. Tutto qua.”

Sul figlio Davide

“A Napoli ancora dicono che ho accettato la panchina per sistemare lui. Ma Davide è intelligente, ama lo sport, ha studiato. È uno dei più giovani diplomati in scienze dello sport, in Germania. È competente e motivato, poco importa quel che dicono alle spalle”.

