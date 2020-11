Europa League, Insigne: oggi test decisivo per decidere se ci sarà contro il Rijeka

Gattuso non vuole correre rischi, oggi si deciderà la sorte del capitano azzurro

Lorenzo Insigne tornerà in campo solo quando sarà al 100%, questa è la decisione presa da Gattuso. Il capitano azzurro, uscito dal campo durate Real Sociedad-Napoli, pare essere sulla via del ritorno ma il mister azzurro non è disposto a correre rischi. L’edizione odierna di Repubblica riporta che Lorenzo farà parte dei convocati per il prossimo impegno di Europa League soltanto se le sue condizioni saranno ottimali.

Ecco quanto si legge nel quotidiano:

“Se il provino di oggi dovesse fornire risposte confortanti, Insigne allora partirebbe con il resto del gruppo per accomodarsi in panchina e magari affacciarsi in campo nella ripresa. Altrimenti potrebbe seguire un programma personalizzato e puntare al pieno recupero domenica contro il Bologna, l’ultima gara prima della sosta. Deciderà insieme a Rino Gattuso”

