Anellucci: “Il Napoli dirà la sua in campionato, squadra piena di talenti”

Anellucci sicuro, il Napoli sarà protagonista

Claudio Anellucci, procuratore, è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio parlando del Napoli e di che ruolo avrà in campionato. Ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli è la più seria candidata allo Scudetto per gioco e qualità dei singoli. In panchina si può permettere di lasciare tanti ottimi giocatori. Ha una squadra ricca di giocatori di livello e ha messo un perno importante in mezzo al campo come Bakayoko. Per me Osimhen farà vedere ottime cose, ha una qualità impressionante. Se riescono a redistribuire le forze e un po’ di fortuna, possono dire la loro fino a fine campionato.”

