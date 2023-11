Berisha: “La parata su Kvaratskhelia è stata difficile”

Etrit Berisha ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale dell’Empoli, parlando anche della parata su Khvcha Kvaratskhelia

Il portiere dell’Empoli Etrit Berisha ha parlato della vittoria contro il Napoli, commentando anche la parata effettuata su Khvicha Kvaratskhelia, decisiva per la vittoria.

Ecco quanto si legge sui canali ufficiali del club toscano:

“Questa vittoria arriva in un momento particolare, dopo la vittoria di Firenze sono arrivate due gare sottotono. Questi 3 punti servono per dare fiducia e fare meglio nelle prossime. Abbiamo fatto tutto bene, l’approccio soprattutto. Già dalla settimana sapevamo di poter fare qualcosa di buono, si percepiva. E’ stato bello fare questa impresa. L’ultima parata con i piedi è stata quella più difficile (su Kvaratskhelia, ndr). Noi abbiamo fatto bene anche a Firenze, poi siamo calati e fatto dei passi indietro. Questo non deve succedere, quando si lotta insieme possiamo fare risultato contro chiunque ma non possiamo fare passi indietro. La strada è lunga, questi punti ci danno solo un po’ di soddisfazione ma dobbiamo ripartire subito.”

