Antognoni: “Insigne è il nostro uomo, il suo ruolo sarà fondamentale”

Giancarlo Antognoni su Lorenzo Insigne: “E’ il nostro uomo più fantasioso, il suo ruolo sarà fondamentale”.

Undici campioni del Mondo, tra il 1982 e il 2006, tramite il quotidiano La Gazzetta dello Sport, hanno voluto mandare il proprio pensiero alla Nazionale che scenderà in campo domani sera, per affrontare la Svizzera, giocandosi un’importante gara per la qualificazione alla Coppa del Mondo in Qatar. Le parole dell’ex capitano della Fiorentina Giancarlo Antognoni: “Rispetto al passato oggi è più difficile affrontare la Svizzera ma noi siamo i campioni d’Europa e abbiamo tutto per vincere e risolvere la pratica della qualificazione. Insigne è il nostro uomo più fantasioso, quello che dovrà trasformare la pressione di squadra in occasioni. Il suo ruolo sarà fondamentale. Ha lo spirito giusto per guidare l’Italia. Era in panchina durante lo spareggio contro la Svezia. Non ne vuole vivere un altro”.

