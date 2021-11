Calciomercato: Nadez in uscita dal Cagliari, anche il Napoli su di lui

Il centrocampista del Cagliari è oggetto del desiderio di diversi big club italiani

Il Corriere dello Sport scrive di Nahitan Nandez. Le pretendenti per il centrocampista non mancano, ma il Cagliari sarebbe disposto a farlo partire soltanto con una buona fetta di salvezza già in tasca. Su di lui rimangono vigili: Inter, Roma e anche Napoli ma non è da escludere la pista Premier League. La valutazione iniziale è di 35 milioni ma molto probabilmente i sardi abbasseranno la richiesta.

