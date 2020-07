Antonio Conte alla vigilia di Inter-Napoli: “In Coppa Italia non meritavamo di uscire, ma gli azzurri sono forti”

La semifinale di Coppa Italia contro il Napoli è stata un rimpianto e Antonio Conte domani vorrà riscattare proprio quella gara spronando i suoi a partire dall’attaccante belga. Ecco un estratto dalla Gazzetta dello Sport:

“Lukaku è un calciatore che ha margini di miglioramento. In alcune situazioni di gioco deve migliorare. Come ho detto a fine partita parliamo di un calciatore atipico perché, nonostante la sua stazza, la sua forza e la sua altezza e il fatto di essere un punto di riferimento là davanti, è anche un giocatore veloce e al 93° minuto ha la capacità atletica per segnare”.

Lockdown: “Sicuramente è stata ed è un’esperienza nuova per tutti quanti. Giocare ogni tre giorni ha lasciato in ognuno di noi un’esperienza da cui dovremo saper trarre situazioni positive, anche per il futuro”.

Il Napoli: “Per certi versi credo che delle tre giocate contro il Napoli la nostra partita più bella sia stata il ritorno di Coppa Italia, avremmo meritato di più. Però il Napoli è una squadra molto forte che negli anni è sempre stata lì a dare fastidio a chi ha poi vinto lo scudetto. Una squadra con una buonissima rosa, potenziata quest’anno. Sono stati poi bravi a vincere la Coppa Italia.“

