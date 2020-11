Lazio, interviene la Guardia di Finanza. Acquisiti i documenti sui tamponi

Lazio, problemi per Lotito

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, non accenna a placarsi il caos tamponi in casa biancoceleste. Nelle ultime ore, la Guardia di Finanza ha acquisito lo scambio di e-mail tra il club e le autorità sanitarie locali che riguardano la positività di alcuni giocatori. Nei prossimi giorni, potrebbero esserci ulteriori sviluppi.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Tacchinardi “Eriksen andrebbe bene al Napoli”

4 positivi nella Corea. Napoli in Ansia. Gli asiatici affronteranno il Messico di Lozano

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Dispositivo finisce in un polmone, ginecologo indagato