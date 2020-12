Antonio Corbo: “Il successo di Crotone può essere da stimolo per il ricordo di Juve-Napoli”

Antonio Corbo commenta la vittoria del Napoli a Crotone

Antonio Corbo, attraverso un suo editoriale pubblicato su Repubblica, ha commentato il successo del Napoli contro il Crotone. Ecco quanto riportato:

“Il Napoli raggiunge al terzo posto la Juve, tenendo però i conti aperti. Sono ancora in bilico uno di penalizzazione e i tre virtuali attribuiti per ora proprio alla Juve da una giustizia sportiva troppo sensibile alle aspettative di Federcalcio e Lega. Permangono tre condizioni per rimodulare la classifica.

L’abilità di De Laurentiis e del suo consigliere Chiavelli nel cambiare ed elevare la linea difensiva, la ripetizione della partita saltata il 4 ottobre, la capacità della squadra di vincerla. È proprio la vittoria di Crotone a sollecitare il massimo impegno della società. Conferma i pregi della squadra”.

