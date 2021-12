Arbitri & Arbitri – Maurizio Mariani è l’arbitro di Napoli-Atalanta

Arbitri & Arbitri – Maurizio Mariani sarà l’arbitro di Napoli-Atalanta, gara valida per la sedicesima giornata di campionato.

Lotta al primo posto in Serie A per Napoli, Milan e Inter che si giocano il tutto per tutto. I partenopei si agganciano ad un pareggio e nonostante le svariate controversie dominano ancora la vetta. I punti di distacco sono minimizzati al massimo e i prossimi scontri per gli azzurri saranno tutti in salita. Domani scenderanno in campo contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che dal canto suo, guerreggia per un posto in Champions League. Gli infortuni non sorridono alla squadra di Spalletti che medita sulla mossa migliore per sopperire le assenze.

Il Napoli scenderà in campo allo Stadio Maradona sabato alle ore 20:45, per disputare il match contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. La sedicesima giornata di campionato, in vista di Napoli-Atalanta, è stata affidata alla direzione di Maurizio Mariani, appartenente alla sezione AIA di Aprilia. I due assistenti saranno Federico Longo e Antonio Vono. Il quarto uomo sarà Francesco Fourneau. Al VAR Luca Banti, affiancato da Matteo Passeri.

Maurizio Mariani, nasce a Roma il 25 febbraio del 1982. Considera l’idea di diventare arbitro quando, trovandosi a Venezia per completare gli studi, si iscrive al corso di arbitri per mettere in pratica l’esame. Nel 2000 debutta nella categoria esordienti e successivamente decide di ritornare nella propria terra, nel Lazio, per cercare di scalare le categorie, finché nel 2007 approda in Serie D. Nell’anno 2009 riesce ad ascendere in Lega Pro. Nella stagione sportiva 2011-2012 giunge in Serie B in occasione del match Gubbio-Ascoli. Pur appartenendo all’organico CAN B, l’anno successivo è richiesto per arbitrare una gara di Serie A tra Chievo-Atalanta.

Il 1° luglio del 2015 viene definitivamente promosso in CAN A e nel 2018 viene reso pubblico il suo inserimento nella lista degli arbitri internazionali FIFA a partire dal 2019. Il 1° settembre del 2020 viene inserito nell’organico della CAN A-B – nata dall’accorpamento di CAN A e CAN B -, dunque dirigerà sia in Serie A che in Serie B. Dal gennaio 2021 risulta nella lista dei Video Match Officials (ufficiali di gara che svolgono la funzione di VAR) della FIFA. Al termine della stagione 2020-2021, vanta 108 presenze in Serie A.

I precedenti di Maurizio Mariani con il Napoli

I precedenti di Maruzio Mariani con i partenopei sono 12. Il bilancio per gli azzurri è positivo: 9 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. L’ultimo match diretto dal fischietto di Aprilia risale al 6 gennaio del 2021, in occasione di Napoli-Spezia terminata 1-2, per i liguri.

I precedenti di Maurizio Mariani con l’Atalanta

I precedenti di Maurizio Mariani con i bergamaschi sono 13. Il bilancio sorride anche ai nerazzurri, ma solo per poco: 6 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte. Con trentadue cartellini gialli estratti ai danni dell’Atalanta, il fischietto di Roma ha concesso loro ben tre rigori.

Barbara Marino

