Arbitri & Arbitri – Sarà Michael Fabbri a dirigere Verona-Napoli, gara valida per la prima giornata del campionato di Serie A 2022/2023

Il Napoli farà il suo esordio in campionato lunedì 15 agosto alle ore 18.30, allo stadio Bentegodi di Verona dove affronterà la compagine scaligera. Gli azzurri reduci da un mercato costellato di addii illustri, sono pronti ad iniziare un nuovo capitolo della loro storia recente Spalletti non ha ancora ben chiaro quale sarà la squadra che scenderà in campo nel match di ferragosto con molti ruoli che attendono ancora di essere colmati sul mercato in alcuni ruoli chiave. Il Verona che ha cambiato guida tecnica passando da Tudor a Gabriele Cioffi vorrà sicuramente strappare qualche punto ai partenopei per iniziare nel migliore dei modi il loro campionato.

I precedenti di Michael Fabbri con il Napoli

Michael Fabbri nasce a Ravenna l’8 dicembre del 1983, appartiene alla Sezione AIA di Ravenna ed è un arbitro effettivo dal 2000-2001. In seguito all’abituale iter nelle serie minori, nella stagione sportiva 2009-2010 approda in Lega Pro e dopo tre anni, nell’estate del 2012 viene promosso in Serie B. Nel 2013 fa il suo esordio in Serie A in occasione di Cagliari-Parma, categoria dove ha la possibilità di dirigere altre quattro gare prima di essere definitivamente promosso nel 2015. Il fischietto di Ravenna, ha chiuso la stagione 2021/2022 con 12 direzioni di gara tra cui due del Napoli. Ha incontrato gli azzurri nella massima serie 9 volte. Il parziale sorride ai partenopei con 4 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta.

L’ultimo incrocio è avvenuto alla penultima giornata dello scorso campionato, in occasione di Napoli-Genoa, che vide gli azzurri vincere con un netto 3-0 condannando il Grifone alla Serie B. Le altre tre vittorie arrivano da un incontro casalingo e due in trasferta. I quattro pareggi, invece, sono arrivati in tre incontri a Fuorigrotta e uno fuori casa. L’unica sconfitta, avvenne proprio in un Verona-Napoli datato 24 gennaio 2021, la gara termino 3-1. Il 19 agosto 2017 Fabbri dirige un altro incontro tra le due compagini che termina 3-1 per gli ospiti nella prima giornata del campionato 2017/2018.

I precedenti di Fabbri con il Verona

Sono 7 i precedenti di Fabbri con gli scaligeri. Il parziale penalizza i veneti con 3 vittorie e 4 sconfitte. L’ultimo precedente del fischietto ravennate è stato Torino-Verona della diciottesima giornata di Serie A, stagione 2021/2022. In quell’occasione i granata si impose per 1-0.

