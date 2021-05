UFFICIALE – Cambia il quarto uomo in Napoli-Verona: sostituito Forneau con Dionisi

Cambia il quarto uomo in Napoli-Verona

Notizie calcio Napoli – Cambia il quarto uomo in Napoli-Verona, nella sfida di stasera non ci sarà più Fourneau, come da designazione iniziale, ma Dionisi. C’è stato un cambio da parte dell’Aia. Il quarto uomo originariamente designato, Francesco Fourneau di Roma 1, è stato sostituito da Federico Dionisi di L’Aquila. Per il resto, è tutto confermato, sia per la terna arbitrale che per Var e Avar.

L’arbitro sarà Chiffi. Gli assistenti Longo e Valeriani. Al Var ci sarà Nasca. Avar è Cecconi. Quarto uomo, come detto, Dionisi.

