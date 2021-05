Mihajlovic: “Giochiamo per noi, non facciamo favori a nessuno!”

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic è intervenuto in conferenza stampa.

Le parole di Mihajlovic riportate dalla redazione di TuttoNapoli:

“Se dovessimo fare risultato sarà solo per noi, per il Bologna, per la società, per i tifosi, senza pensare agli altri, fare favori agli altri. Abbiamo sempre pensato a noi stessi. Noi giochiamo per noi, se riuscissimo a fare un risultato saremo contenti per noi, non me ne frega niente degli altri, il Bologna potrebbe finire nella parte sinistra della classifica e allora sarebbe una stagione abbastanza buona, visto che ci siamo salvati senza finire mai nella lotta. Visto che ci sono anche squadre del nostro stesso livello o anche attrezzati più di noi che hanno rischiato. Ieri sono andato a fare una visita di controllo in ospedale e mi hanno addormentato. Quando mi hanno svegliato, stavo sognando un rigore per la Juve e Dybala sul dischetto. Eravamo 0-0. Era rigore netto, tra l’altro. Ho pensato: se calcia Dybala, significa che Ronaldo è uscito. Ma poi mi sono svegliato e non so com’è finita”.

