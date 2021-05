Entro martedì incontro decisivo tra ADL e Gattuso

Il giornalista Rino Cesarano è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, ha parlato dell’incontro tra ADL e Gattuso.

Cesarano ha indicato una data entro la quale potrebbero incontrarsi ADL e Gennaro Gattuso:

“L’ultimo colloquio tra De Laurentiis e Gattuso ci sarà tra lunedì e martedì. Penso che il tecnico abbia già deciso, le speranze di un rinnovo sono davvero poche. Nelle prossime ore credo che il presidente raggiungerà la squadra in ritiro. Domani gli azzurri ragioneranno, così come fatto a Firenze. Il Verona è frastornato e privo di Barak che è fondamentale, tanti calciatori andranno via e lo stesso Juric non ha intenzione di proseguire col Verona. Domani sera ci saranno molti tifosi a soffrire fuori lo Stadio Maradona”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Hellas Verona, Juric: “A Napoli a fare una partita forte, già battuti all’andata. Futuro Zaccagni non so niente”

UFFICIALE – Il Napoli femminile resta in Serie A: grazie alla rimonta sulla Roma

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Berlino, riaprono Biergarten e locali all’aperto dopo 5 mesi