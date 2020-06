Napoli-Juventus, Ospina squalificato per la finale: ora tocca a Meret

Il Napoli si prepara alla partita più importante della stagione, mercoledì 17 giugno contro la Juventus all’Olimpico di Roma. Gli azzurri scenderanno in campo per la finale di Coppa Italia e per vincere un trofeo che, in generale, manca da quasi 5 anni. L’ultima vittoria in termini di competizioni risale infatti addirittura ai tempi di Rafa Benitez.

A Roma Gattuso avrà l’occasione di fare la storia e di prendersi una rivincita personale dopo la sconfitta in finale nella scorsa stagione con il suo Milan. La notizia è che può uno dei suoi fedelissimi, Ospina, sarà indisponibile. Il colombiano ieri sera è stato determinante per il passaggio del turno ma ha anche rimediato un’ammonizione che lo mette fuori uso per la finale. Squalifica ed occasione per Meret, che adesso avrà la possibilità di farsi valere nella partita più importante della stagione.

