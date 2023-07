Corriere del Mezzogiorno – Colpo in difesa, Kilman resta in pole: ADL spera nello sconto.

L’edizione odierna del quotidiano, torna a parlare del colpo in difesa che il Napoli vorrebbe chiudere a breve. Nella testa di De Laurentiis alcune cose sono ben chiare: la prima è di voler definire l’organico entro il 12 agosto, la seconda è di voler cercare, a tutti i costi, una soluzione per riuscire a portare Kilman in azzurro. La deadline imposta dal patron, inoltre, serve per capire a quali obiettivi potrà ambire la squadra.

“La priorità assoluta è l’erede di Kim, il Napoli vuole definire l’operazione entro la fine del ritiro di Castel Di Sangro. La prima scelta è Kilman del Wolverhampton, il Napoli non ha intenzione di mollare, segue la strategia dell’attesa per arrivare all’obiettivo, è convinto che possa abbassare le pretese del club inglese, che chiede 40 milioni di euro, giocando sul fattore tempo”.

