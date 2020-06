Insigne: “Gattuso grande uomo! Vogliamo farlo sorridere”

Ai microfoni Rai, il capitano azzurro Lorenzo Insigne ha risposto ad alcune domande a fine gara.

Così Insigne, prima di tornare negli spogliatoi:

E’ stata una partita di sofferenza, l’Inter vi ha messo a dura prova.

“Loro stavano bene in campo ma abbiamo fatto la nostra parte soffrendo da squadra. Abbiamo cercato a tutti i costi la finale ed ora dobbiamo recuperare tutte le energie per affrontarla al meglio, per arrivare pronti.”

Raccontaci il momento del gol, Ospina ha un piede al livello del tuo, è lì che è girata la partita?

“Lui ha sempre avuto un buon piede, questa è una giocata che proviamo spesso in allenamento. E’ stato bravo ad accorgersi che loro erano posizionati male, abbiamo fatto un grande contropiede che è servito a portare la finale a casa.”

Stasera il pubblico avrebbe riempito il San Paolo. Quanto è stato strano giocare a porte chiuse?

“Strano giocare così ma dobbiamo fare il nostro dovere. Ringraziamo infermieri e medici per i lavoro dell’ultimo periodo e dedichiamo questo risultato a tutte le persone che hanno sofferto. Speriamo che abbiamo portato un po’ di gioia nelle case degli italiani.”

Momento difficile anche per il vostro allenatore.

“Gli siamo molto vicini perchè se lo merita, prima di essere un grande allenatore è un grande uomo. Speriamo di riuscire a farlo sorridere in questi giorni.”

