Napoli, per la panchina spunta il nome di Sergio Conceicao

Napoli, Sergio Conceicao accostato alla panchina azzurra

Come riportato da Sportmediaset si aggiunge un nuovo nome ai pretendenti alla panchina azzurra, quello di Sergio Conceincao attuale tecnico del Porto. Ecco quanto riportato:

Conceição aveva un accordo verbale con la dirigenza del Porto per rinnovare fino al 2023, ma nulla è mai stato messo nero su bianco. L’ex Lazio, Inter e Parma ha il contratto in scadenza il 30 giugno e in patria sembrano sicuri che sia pronto per una nuova avventura. Napoli, a questo punto, sembra la piazza più probabile: la trattativa con Spalletti ha subìto una brusca frenata e l’opzione Inzaghi non convince De Laurentiis.”

